ماجد سامى يعبر عن حزنه من الأوضاع التي تمر بها الكرة المصرية

نشر ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة السابق، تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، يعبر فيها عن حزنه من الأوضاع التي تمر بها الكرة المصرية خلال الفترة الحالية.

وكتب ماجد سامي: "السماح لمدربي الأندية بترك أنديتهم وتدريب أندية منافسة خلال الموسم شئ يدعو للقرف، خسئتم، قرارات فيفا فيما يخص مباراة السنغال دعوة لأن يعمل السباك في سباكته و البقال في بقالته..

وتابع حديثه “ستموت الكرة في مصر طول ما الدوري المصري ينتهي بعد بداية دوريات الموسم المقبل في أوروبا. من الظلم حقاً أن تكون نتائج الدور الأول هي المحددة للأندية المشاركة إفريقياً”.

وشهدت الأيام القليلة الماضية رحيل عدة مدربين عن أنديتهم، كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مصدرا مسؤولا في الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن الاتحاد ليس له علاقة برحيل أحمد سامي عن تدريب سموحة.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، اتحاد الكرة بالفعل كان وضع أحمد سامي كمرشح أول لتدريب المنتخب الأولمبي، إلا أن المدرب أبلغ الاتحاد برغبته في قيادة الأندية في الوقت الحالي وليس المنتخبات.

وأتم شبانة، تردد في الساعات القليلة الماضية عن اقتراب أحمد سامي من تدريب سيراميكا كليوباترا.