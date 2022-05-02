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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنان العرب محمد عبده يعتذر لعائلة الراحل أبو بكر سالم.. تفاصيل

محمد عبده
محمد عبده

تصدر اسم أبو بكر سالم، مؤشرات مواقع التواصل الإجتماعي فى السعودية، وذلك بعدما إعتذر الفنان محمد عبده لعائلته عن ما بدر منه فى أحدى البرامج.

 

وأعلن الفنان محمد عبده، خلال مقطع فيديو، عن إعتذاره عمّا بدر منه في إحدي البرامج التي تحدث فيها عن الفنان الراحل أبو بكر سالم، مؤكدًا أن الكلمات كانت غير موفقة إلى درجة كبيرة. 

 

وناشد فنان العرب محمد عبده، جمهور الفنان السعودي الراحلي أن يعذروه فيما قاله، حين ذكر أن الراحل أبو بكر سالم لم يترك إرثًا وطنيًا في الفن.

تركي آل الشيخ يعلن عن نفاذ تذاكر حفل المطرب محمد عبده

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وكان قد نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ تويتة جديدة بشان حفلات عيد الفطر المبارك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

و أعلن  المستشار تركي آل الشيخ عن نفاذ تذاكر حفل المطرب محمد عبده .

وكان قد حقق فنان العرب محمد عبده ، 251 ألف مشاهدة بأحدث أغانيه التي تجمل اسم كثير اشتقت، بعد طرحها مساء الأحد 30 يناير، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية كثير أشتقت لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، ألحان : ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبدالعزيز. 

 

 

 

 

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