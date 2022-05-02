مصطفى شعبان: مسلسل دايما عامر أضاف للدراما جمهورا جديدا

كشف الفنان مصطفى شعبان، عن كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل “دايما عامر” الذي تم عرضه في شهر رمضان.

وقال مصطفى شعبان، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "فكرة مسلسل دايما عامر مختلفة لأنها تتحدث عن التعليم".

وأضاف مصطفى شعبان "اكتشفنا ان المسلسل أضاف للدراما جمهورا جديدا لم يكن يتابع الدراما المصرية".

وتابع مصطفى شعبان :" هناك مواضيع مضمون نجاحها في شهر رمضان حال تنفيذها بشكل جيد ومنها أفكار الانتقام والمسلسلات الشعبية والأفكار التي تتعلق برحلات الصعود لشخصيات، وفكرة دايما عامر تتحدث عن التعليم وقضاياه وبالتالي كانت فكرة جديدة في السباق الدرامي لمرضان".

