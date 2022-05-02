شوبير بصحبة نجله مصطفى يهنئ متابعيه بعيد الفطر .. شاهد

هنا الإعلامى أحمد شوبير ، متابعيه بعيد الفطر ونشر صورة له بصحبة نجله مصطفى ، عبر حسابه بموقع انستجرام .

وكتب شوبير “ كل عام وحضراتكم بخير.. عيد سعيد ”.

ويذكر أن تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الحريق الذي نشب داخل منزل الإعلامي أحمد شوبير.

وكان منزل الإعلامي أحمد شوبير تعرض لحريق نتيجة لماس كهربائي مما نتج عنه حدوث حريق محدود وبعض التلفيات في بعض الغرف بمنزله.

وقام شوبير بالاتصال بالنجدة ورجال المطافئ الذين بادروا بالوصول لاحتواء الموقف، ويترقب شوبير وصول مسئولي شركة الكهرباء في الوقت الحالي لتفادي تكرار الأزمة.