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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق في 8 عشش للمواشي ببني سويف

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية ببني سويف، على حريق نشب في 8 عشش، مساء الإثنين، في قرية هربشنت التابعة لمركز ببا جنوب  المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بنشوب حريق فى عدد من العشش بقرية هربشنت التابعة لمركز ببا، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإطفاء إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق.

وعلى الفور انتقلت سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف إلى محل الواقعة وتمكنت من السيطرة على الحريق بمساعدة أهالي القرية.

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وتبين أن الحريق نشب فى 8 عشش داخل القرية، وتبين أن النيران أتت على محتوياتها بالكامل.

السيطرة على النيران تمت قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة للعشش، ما أسفر عن نفوق 18 من الأغنام و4 من الحمير، وبقرة، وعدد من المواشي بداخل العشش، وجاري حصر العدد النهائي لها.

ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات بشرية.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث حول أسباب الحريق وملابساته. 

كما أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وإجراء المعاينة اللازمة.

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