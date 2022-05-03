السيطرة على حريق نشب بحوش وامتد لقطعة أرض زراعية بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب بحوش، وامتد لقطعة أرض زراعية منزرعة بالقمح، بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتم اخماد النيران قبل حدوث أية إصابات بشرية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بنشوب حريق بحوش دائرة المركز، وامتداده لقطعة أرض زراعية منزرعة بالقمح تجاوره.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بحوش مِلك المدعو (عبدالرحيم ع ع- 24 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، وأمتد لقطعة أرض زراعية ملكه منزرعة بالقمح وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات بشرية.

وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي بالحوش وأضاف بإحتراق كمية من البوص ومساحة حوالي 4 قيراط، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.