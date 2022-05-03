برفقة منى عبد الغني.. شاهد أحدث ظهور لهشام عباس

نشر الفنان هشام عباس صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر هشام عباس في الصورة برفقة الإعلامية مني عبد الغني، مما نال اعجاب متابعيه.

وفي سهرة رمضانية خاصة خطف الكابو حميد الشاعري الأنظار برفقة صديقه الفنان هشام عباس، بحفل ضخم في التجمع الخامس ب"هايد بارك"، وحقق الحفل نجاح كبير، إذ انتهت تذاكر الحفل فور الإعلان عنه، مما جعل الجهة المنظمة تتيح تذاكر جديدة للجمهور.

وقام حميد الشاعري وهشام بغناء مجموعة من أجمل أغنياتهم، والتي أعادت أجواء موسيقى التسعينات وتفاعل معهم الحضور بصورة كبيرة، وغنوا معهم خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم واستمر على مدار ساعتين.

قام حميد الشاعري خلال الحفل بغناء عدة أغاني حيث بدأ بأغنيته الشهيرة "جلجلي"، ثم غنى روح السماره، وين أيامك، عودة، ثم قدم الديتو الشهير بأغنية عيني مع هشام عباس، ورقصوا مع الجمهور الرقصة الشهيرة المرتبطة بالأغنية، كما غني هشام عباس عدد من أشهر أغنياته.