بالجلباب الأبيض.. عروض الـ«الفلاي بورد» تخطف شغف السياح في الغردقة

حرص أحد المنتجعات السياحية على نشر حالة من البهجة لإشعار السياح بأجواء العيد، وكان فى المقدمة اللعبة الأبرز والأشهر الـ "فلاي بورد"، حيث تتم استضافة لاعب الفلاى بورد داخل أحد حمامات السباحة لتقديم عروضه على أصوات الموسيقى والأغانى ولبس الجلباب الأبيض.

وتحظى تلك اللعبة باهتمام وإعجاب السياح، وتعتمد على استخدام خراطيم المياه، التى يمكن من خلالها الطيران بدفع المياه داخل الخراطيم من خلال موتوسيكل البحر، ويقوم لاعب الفلاى بورد المحترف بأداء استعراضات فى الهواء.

على جانب آخرـ شهدت الشواطئ العامة بالغردقة، اليوم الثلاثاء، صباح ثاني أيام عيد الفطر المبارك؛ توافد المئات من الزائرين سواء من أهالي المدينة أو رحلات اليوم الواحد الوافدة من المحافظات المجاورة.

الشواطئ العامة تفتح أبوابها أمام الزائرين منذ الـ 8 صباحًا

وفتح شاطئ منتجع العائلات؛ التابع لديوان عام المحافظة؛ أبوابه منذ 8 صباحا، حيث يعد أكبر الشواطئ العامة بالغردقة، ليستقبل الأعضاء وغير الأعضاء، برسم دخول 50 جنيهًا.

وكثّفت جميع الشواطئ تواجد المنقذين التابعين لجمعية الغوص والإنقاذ البحري بجميع أرجاء الشواطئ، نظرًا للإقبال الكثيف من المواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

كان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أكد أن جميع الاحتفالات خلال أول أيام العيد مرت بسلام، ولم تشهد الشواطئ أية حالات غرق.

الدفع بـ 20 سيارة إسعاف بمحيط الشواطئ والميادين

وأضاف حنفي، أنه تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف بمحيط الشواطئ والميادين، كما تم زيادة التواجد الأمني بمحيط الشواطئ، منعًا لحدوث أية مشاحنات خلال التجمعات الكبيرة.

وتسعى أعداد كبيرة من الأسر المصرية لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك على شواطئ مدينة الغردقة، حيث تُعد الوجهة السياحية المفضلة لقطاع كبير من السائحين من مختلف الدول الأوروبية.