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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء ثانى أيام العيد

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا طفيفا خلال الأيام الماضية.

شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات ترصد استقرارا في السوق وبداية انخفاض الأسعار

انخفاض سعر الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 25-4-2022

ووصل متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك ما بين 20275 جنيه و20300 جنيه بعد أن وصل لـ21 ألف جنيه الأسبوع الماضي، بينما سجل سعر طن الحديد 15300 في 14 مارس الماضي.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022
سعر طن حديد عز 19400 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد بشاى 19400 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 19270 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 19000 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 3 مايو

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 3 مايو  2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:
أسمنت المسلح 1290 جنيها للطن بعد 1380 الأسبوع قبل الماضي

أسمنت النصر 1265 جنيهات للطن

أسمنت المعلم 1265 جنيهات للطن

اسمنت وادى النيل  1270 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1280 جنيها للطن

أسمنت أسوان 1270 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1265 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1280 جنيها للطن

اسمنت السويدي  1290 جنيها للطن

اسمنت العسكري بني سويف 1260 جنيهات للطن بعد 1320 الاسبوع قبل الماضي

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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