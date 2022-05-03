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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحثا عن أسلحة مدفونة.. الأمن السوري يداهم منطقة بريف درعا الشرقي

سوريا - علم
سوريا - علم

أفادت مصادر المرصد السوري، بأن الأجهزة الأمنية السورية   متمثلة بـ “شعبة الاستخبارات العسكرية” داهمت بعض المنازل المهجورة في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي، بحثًا عن أسلحة مدفونة، دون ورود معلومات إذا ما تمكنت من العثور على أسلحة, في حين دوريات النظام إلى التجول في البلدة.

وفي 29 أبريل الماضي ، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن قوات الأمن السوري  نفذت حملة دهم واعتقالات في مدينة نوى غربي درعا، وسط انتشار أمني وإطلاق نار وسط المدينة.

واعتقلت قوات الأمن  عدد من الإرهابيين ، واقتادتهم إلى المراكز الأمنية.

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