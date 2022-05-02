سوريا.. بشار الأسد يصدر عفواً رئاسياً عن 60 معتقلا في جرائم إرهابية

وجه الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين بالإفراج عن أكثر من 60 معتقلاً ضمن عفو رئاسي جديد أصدره لإطلاق سراح محبوسين في جرائم تتعلق بـ"الإرهاب".

وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"،ى قال معاون وزير العدل، القاضي نزار صدقني إن المرسوم "جاء مختصاً بجرائم محددة بموضوعها وهي الجرائم الإرهابية"، لافتاً إلى أنها شملت جرائم مختلفة منها "العمل مع مجموعات إرهابية أو تمويل أو تدريب إرهاب أو تصنيع وسائل إرهاب أو إخلال بالأمن".

ويقضي المرسوم بمنح "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل 30 أبريل 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب".

وفي حال استكمال تنفيذ المرسوم الجديد، فإنه من المفترض أن يجري الإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين الكثير منهم متهمون بجرائم تتعلق بـ"الإرهاب".

وسبق للرئيس السوري بشار الأسد أن أصدر مراسيم عفو منذ بدء النزاع ، وكان آخرها مايو الماضي، قبل أسابيع من إعادة انتخابه رئيساً للمرة الرابعة، إلا أن المرسوم الجديد الذي صدر السبت، يُعد الأكثر شمولاً في ما يتعلق بجرائم "الإرهاب".