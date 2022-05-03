بينها الهند وباكستان.. ملايين المسلمين يحتفلون بأول أيام عيد الفطر.. صور

احتفل ملايين المسلمون بأول أيام عيد الفطرالمبارك، اليوم الثلاثاء، في عدد من البلاد في الشرق الأوسط وآسيا.

ووفقا لموقع “يورو نيوز” انضم المسلمون للاحتفال بأحد أكثر الأعياد شهرة في العالم الإسلامي، وهو وقت تقليدي لاحتفال الأسرة والأصدقاء.

ومن بين البلاد التي احتفلت، اليوم، بأول أيام عيد الفطر، الشيعة في العراق، إيران، الهند، باكستان، وغيرها من البلاد.

وأدى آلاف العراقيين من الشيعة صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة كربلاء، صباح اليوم الثلاثاء، احتفالا ببداية العيد ونهاية شهر رمضان المبارك، وتبدأ العطلة في اليوم الأول من شهر شوال ، الشهر العاشر من التقويم الهجري القمري.

ولكن احتفلت السنة في العراق ببداية عيد الفطر يوم الاثنين ، قبل يوم من إحياء الشيعة له، ووفي نيودلهي أيضًا ، تجمع آلاف المسلمين في المسجد الجامع لأداء صلاة عيد الفطر.

كذلك يجتمع الباكستانيون لأداء صلاة الفطر في عيد الفطر ، الذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك. يقول أحد المصلين وهو يصلي في مكان مفتوح: "لدينا منزل كبير ويأتي جميع الأقارب لزيارتنا. يأتون للقاء جميع شيوخ العائلة".