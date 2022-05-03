عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد المحمدى يهنئ متابعيه بعيد الفطر ..شاهد

صدى البلد

هنأ أحمد المحمدى نجم منتخب مصر السابق، متابعيه بعيد الفطر المبارك، ونشر صورة له عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام  . 

وكتب أحمد المحمدى، تعليقا على الصورة: “ كل عام وأنتم بخير.. عيد سعيد EID MUBARAK ”.

و أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن مواعيد مباراتي منتخب مصر في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في كوت ديفوار 2023.

كانت القرعة التي أجريت يوم 19 أبريل الماضي أوقعت منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولي لمنتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو في إستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

كما حدَّدت إدارة المسابقات في “كاف”، موعد مباراة الجولة الثانية التي تجمع منتخب إثيوبيا مع منتخب مصر، حيث تقرر إقامة اللقاء يوم 6 يونيو الساعة 6 مساءا بتوقيت القاهرة.

مصر احمد المحمدي كأس الأمم الافريقية منتخب مصر انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لخلافات بينهما.. شاب يتخلص من شقيقته طعنا بالسكين في الشرقية

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

قاسية ..اتحاد السنغال يعلق علي عقوبات فيفا ضده بسبب شكوي مصر

ترشيحاتنا

بسعر 4.8 مليون دولار.. كيم كاردشيان ترتدي فستان مارلين مونرو

ألمانيا: لا نستطيع استيعاب ارتفاع الأسعار.. ولسنا قادرين على دعم المواطنين

وزارة النقل تعرض تصويرا جويا لأحدث أعمال تنفيذ مونوريل السادس من أكتوبر

كرواتيا تهدد باستخدام “الفيتو” ضد انضمام فنلندا والسويد للناتو

برلماني: قانون المشروعات الصغيرة كله مميزات ولا يوجد به أي مواد عقابية

روسيا: نحتجز 2000 أسير أوكراني ونحذر من رد قاس.. تفاصيل جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

شاهد.. مسلمو السويد يمنعون زعيم المتطرفين من محاولة جديدة لحرق المصحف

شاهد.. جهود أوكرانية لإنقاذ قطة من مبنى شاهق تعرض للقصف

قريبًا.. افتتاح أول فندق فخم في الفضاء الخارجي

فيديو

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

كواليس طرد قناة «مكملين» الإخوانية من تركيا.. فيديو جراف

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ