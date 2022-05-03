أحمد المحمدى يهنئ متابعيه بعيد الفطر ..شاهد

هنأ أحمد المحمدى نجم منتخب مصر السابق، متابعيه بعيد الفطر المبارك، ونشر صورة له عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وكتب أحمد المحمدى، تعليقا على الصورة: “ كل عام وأنتم بخير.. عيد سعيد EID MUBARAK ”.

و أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن مواعيد مباراتي منتخب مصر في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في كوت ديفوار 2023.

كانت القرعة التي أجريت يوم 19 أبريل الماضي أوقعت منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولي لمنتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو في إستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

كما حدَّدت إدارة المسابقات في “كاف”، موعد مباراة الجولة الثانية التي تجمع منتخب إثيوبيا مع منتخب مصر، حيث تقرر إقامة اللقاء يوم 6 يونيو الساعة 6 مساءا بتوقيت القاهرة.