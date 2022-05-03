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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

في تهنئة بصحبة زوجها.. بسنت شوقى: العيد ده فرحتنا مختلفة شوية

صدى البلد

هنأت الفنانة بسنت شوقى، متابعيها بعيد الفطر المبارك، ونشرت صورة لها مع زوجها الفنان محمد فراج ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . 

وكتبت بسنت شوقى، تعليقا على الصورة: "كل سنة وانتم وكل حبايبكم طيبين ويارب ما يبقى اخر عهدنا برمضان "اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوماً ولا تجعلني محروماً"

وأضافت: "العيد ده فرحتنا مختلفة شوية وخاصة جدا … كلها كام يوم ".

 

و كان محمد فراج كشف عن كواليس مشهد إعدامه حرقا ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “العائدون” الذى شارك فيه كضيف شرف .

وقال محمد فراج من خلال برنامج et بالعربى:" المشهد كان صعبا جدا لأنه مشهد صامت وأخر ظهور ليا فى المسلسل وبحمد ربنا إنه طلع بالشكل ده ".

محمد فراج 

وقد ظهر محمد فراج فى الحلقة الثانية من مسلسل العائدون والتى تصدرت جوجل بعد مشهد حرقة وهو العمل الذى يقوم ببطولة الفنان أمير كرارة وشهدت أحداث الحلقة الثانية اجتماع أفراد المخابرات المصرية لوضع خطة إنقاذ “حسين” بعدما استطاعوا تحديد مكانه.

وتولت “نادين” مسؤولية تتبع الخطوات الكترونيًا، بينما يهاجم أمير كرارة بمساعدة إسلام جمال مقر قادة داعش للعودة بـ"حسين". 

مصر رمضان محمد فراج بسنت شوقي انستجرام عيد الفطر

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