ألمانيا: لا نستطيع استيعاب ارتفاع الأسعار.. ولسنا قادرين على دعم المواطنين

قال وزير الاقتصاد والعمل المناخي الألماني، روبرت هابيك، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد ألمانيا يتعرض لضغوط شديدة، مشيرا إلى أن الحكومة لن تستطيع استيعاب ارتفاع أسعار الطاقة.

وحسب “رويترز” قال هابيك: "الحقيقة الصعبة أننا لن نستطيع دعم تكاليف الطاقة الجديدة على المواطنين".

كما دعا وزير الاقتصاد والعمل المناخي الألماني، المستهلكين للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة الذي قال إنه سيستمر.

واشار إلى أن واردات الطاقة من روسيا أصبحت هشة منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وكان وزير الاقتصاد والعمل المناخي الألماني، قال إن بلاده مستعدة لدعم فرض حظر على النفط الروسي، لكن يجب التحضير لذلك جيدا، كما يتعين الأخذ في الاعتبار اعتماد دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على الإمدادات الروسية.

وقال هابيك، إنه سمع أموراً مختلفة حول حظر النفط الروسي، وبعض البلدان الأوروبية تعارض الأمر.

وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية غير مستقلة في قطاع النفط، وقال: "لا نريد أن نحدث كارثة اقتصادية".

وقال: "إننا بحاجة إلى إدراك أن عصر استخدام الوقود الأحفوري الرخيص قد انتهى”.