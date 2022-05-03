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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| تعرف على سعر وإمكانيات هافال H6 موديل 2022 في مصر.. 300 ألف جنيه أوفربرايس على فورتشنر 2023

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

تعرف على سعر وإمكانيات هافال H6 موديل 2022 في مصر

طرحت شركة هافال الصينية ، موديلاها الجديد 2022 من السيارة طراز هافال H6 ، التى تنتمى الى فئة السيارات الكروس أوفر SUV المدمجة، منذ فترة داخل السوق المصري .

ومع ارتفاع الأسعار لعدد من السيارات داخل السوق ، شهدت السيارة هافال H6 موديل 2022 ، زيادة سعرية جديدة هى الأخرى وصلت الى 45 الف جنيه ، على جميع فئاتها السعرية المطروحة فى مصر .

 

300 ألف جنيه أوفربرايس على فورتشنر 2023 .. تفاصيل

نتيجة لزيادة أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، و استمرار الحرب الروسية الأوكرانية  ، شهد سوق السيارات المصرى ارتفاعا متتاليا للاسعار من قبل الوكلاء على طرازات علاماتهم التجارية، بسبب قلة المعروض من السيارات وايقاف الاستيراد للبعض منها .

 

بعد العيد| خطوات شراء سيارات بأرخص الأسعار من مزاد حكومي

ارتفع أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصرى بشكل مبالغ فيه الفترة الأخيرة ، نتيجة الأزمات المتتالية العالمية التى ضربت جميع أسواق العالم، مثل الأزمة الروسية الأوكرانية ، وقبلها أزمة الغلق نتيجة جائحة كورونا، ومع الارتفاع المستمر فى الأسعار لجأ البعض إلى شراء السيارات المستعملة بدلا من " الزيرو" .

 

شاهد .. مواصفات وأسعار كيا بيكانتو 2022 في السعودية

أعلن وكيل شركة كيا داخل المملكة العربية السعودية ، عن طرح السيارة الشبابية بيكانتو موديل 2022 ، والتى تأتى من فئة السيارات الهاتشباك ، والتى تعتبر واحدة من أكثر السيارات كفاءة في استهلاك الوقود مقارنة بأدائها.

 

الخنفسة .. أيقونة فولكس فاجن تعود بنسخة صينية جديدة

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين ، الكشف عن نسخة طبق الاصل من السيارة الايقونية الشهيرة فولكس فاجن بيتل المانية الصنع ، التى مر عليها 84 عاما ، وهى تغزو جميع الاسواق العالمية محققة شهرة غير مسبقة ، وتعرف فى أسواقنا المحلية بـ " الخنفساء ".

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