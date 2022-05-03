أفضل برنامج في رمضان .. يوسف الشريف يشيد بـ " حياة كريمة"

أشاد الفنان يوسف الشريف بـ برنامج حياة كريمة، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر .

وكتب يوسف الشريف “ أفضل برنامج في رمضان 2022 برنامج حياة كريمة اللي كان على dmc تحية لصناع البرنامج وتحية لمذيع البرنامج 👌 بجد برافو ”.

وحصل الفنان يوسف الشريف على جائزة أفضل ممثل لعام 2021 من مهرجان نجم العرب.



يذكر أن أخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "كوفيد – 25"، الذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وهو مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته: يوسف الشريف، إدوارد، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، أحمد صلاح حسني.