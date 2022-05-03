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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامبورجيني تكشف عن أحدث سياراتها الخارقة هوراكان GT3 EVO2 المخصصة لحلبات السباق .. صور

امبورجيني تكشف عن
امبورجيني تكشف عن احدث سيارتها الخارقة هوراكان GT3 EVO2

كشفت العلامة التجارية الإيطالي لامبورجيني عن أحدث ابداعاتها وهي سيارة Huracán GT3 Evo2 والتي تعتبر نسخة موجهة حصرياً لحلبات السباق مبنية على سيارة هوركان الأصلية.

سيكون الظهور الأول لسيارة Huracán GT3 Evo2 في Daytona 24 Hours العام المقبل حيث تعتبر Evo2 هي التطور الثالث في خط إنتاج Lamborghini لعروض مستوى GT3 التي تتوافق مع سيارة Huracán الخاصة بالطرق.

امبورجيني تكشف عن احدث سيارتها الخارقة هوراكان GT3 EVO2 المخصصة لحلبات السباق

تم الكشف عن النسخة الأولية منها في عام 2015 ثم تم تحديثها بشكل كبير لمواصفات Evo في عام 2018 ، وستتوفر السيارة الخارقة بمحرك ونظام تعليق خلفي وتوجيه معزز (الانتقال من النظام الهيدروليكي إلى الكهروهيدروليكي)، حيث خطت الحزمة الديناميكية الهوائية على وجه الخصوص خطوة أخرى إلى الأمام، مع بعض الإلهام البصري الواضح المأخوذ من سيارة  Huracán STO.

امبورجيني تكشف عن احدث سيارتها الخارقة هوراكان GT3 EVO2 المخصصة لحلبات السباق

تعتبر أهم ترقية بنكهة STO هي السقف الجديد، والذي يغذي مباشرة محرك V10 ذو الصمامات التيتانيوم بسعة 5.2 ليتر، وقد سمح لامبورجيني بإغلاق مآخذ الهواء في الغالب عند الحافة الخلفية لفتحات النوافذ، في حين أن مكونات المحرك لا تزال مشتركة إلى حد كبير مع سيارة طريق Huracán ، بالنسبة لجيل  Evo2-GT3 تتميز أجسام الخانق الفردية أيضًا لتحسين الاستجابة.

امبورجيني تكشف عن احدث سيارتها الخارقة هوراكان GT3 EVO2 المخصصة لحلبات السباق

ستظل القوة المطلقة منخفضة عن إجمالي 631 حصانًا لسيارات صالة عرض Huracán Evo  و STO  حوالي 580 حصانًا، وهو ما تسمح به اللوائح، يتم إرسالها جميعًا إلى العجلات الخلفية عبر علبة التروس التتابعية ذات الست سرعات التي توفرها Hör للسيارة.

 

تم تطوير وبناء Evo2 في الموقع في Sant'Agata من قبل قسم السباقات Squadra Corse في لامبورجيني، واللذي يتميز بهيكل من ألياف الكربون بالكامل مع تحديثات على المقسمات، والناشر، وأسفل الهيكل.

امبورجيني تكشف عن احدث سيارتها الخارقة هوراكان GT3 EVO2 المخصصة لحلبات السباق

تم زيادة القوة الضاغطة بهدف تسريع أوقات اللفات، على الرغم من أنه كما هو الحال مع التكرارات السابقة لسيارة  Huracán GT3، يظل الاستقرار والقدرة على التنبؤ من الأولويات ، ومكانة السيارة كواحدة من أكثر الآلات كفاءة في شبكة سباقات  GT3.

امبورجيني تكشف عن احدث سيارتها الخارقة هوراكان GT3 EVO2 المخصصة لحلبات السباق

ستكون Evo2 مؤهلة للعديد من سلاسل السباقات، بما في ذلك بطولة GT البريطانية، حيث ستنافس سيارت آخرى أمثال Audi R8 LMs GT3 Evo II و Bentley Continental GT3 و McLaren 720S GT3 و Mercedes-AMG GT3 و Porsche 911 GT3 R والجديدة سيارة  BMW M4 GT3.  

في السنوات القادمة سينمو مجال سيارات جي تي 3 ليشمل فيراري 296 جي تي 3 وكورفيت Z06جي تي 3. آر.

لامبورجيني Huracán GT3 Daytona 24 Hours EVO2 STO

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