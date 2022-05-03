إقبال كبير على السينمات في ثاني أيام العيد.. فيديو

شهدت دور العرض السينمائي في وسط البلد، إقبال كبير من الموطنين ، اليوم الثلاثاء ، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، لمشاهدة أفلام العيد.

ورصد موقع “ عدسة موقع صدى البلد ” ، بالبث المباشر والصور تزاحم المواطنين على السينما في وسط البلد ، لمشاهدة الأفلام احتفالا بعيد الفطر المبارك.

ويقبل الجمهور على دور العرض خلال أيام العيد باعتبارها من الأماكن التي يمكن قضاء إجازة عيد الفطر بها وتعتبر دور العرض أو السينما هذا العام مختلفة عن العام الماضي، حيث يشهد سباق أفلام العيد عودة عدد من النجوم إلى الساحة الفنية بعد غياب عدة سنوات.

تشهد أفلام عيد الفطر هذا العام عودة نجوم ونجمات غابوا عن الساحة الفنية والسينما، ليشاركوا في المنافسة على أعلى الإيرادات، خاصة أن مواسم الأعياد تلقى إقبالا جماهيريا كبيرا، وهو ما تحقق في المواسم الماضية.

ويعود الفنان أحمد حلمي للسينما في موسم عيد الفطر بعد غياب 3 أعوام، من خلال فيلم (واحد تاني) ويجسد خلاله شخصيتين ضمن أحداثه التي تجري في إطار كوميدي.

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