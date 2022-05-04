أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 4-5-2022

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 4 مايو 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء نحو 23.09جنيه للشراء و 23.28جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الأهلى المتحدة اليوم الأربعاء نحو 23.09جنيه للشراء و 23.29جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك مصر إيران للتنمية اليوم الأربعاء نحو 23.04جنيه للشراء و 23.35جنيه للبيع .



وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (المصرف العربي الدولي،الكويت الوطني،كريدي اجريكول،أبوظبي الأول FAB )اليوم الأربعاء نحو 23.02جنيه للشراء و 23.29جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( المشرق،البركة) اليوم الأربعاء نحو 23.02جنيه للشراء و 23.28جنيه للبيع.



وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( العربي الافريقي الدولي،بلوم ، العقاري المصري العربي ،التنمية الصناعية،أبوظبي التجاري ) اليوم الأربعاء نحو 23.02جنيه للشراء و 23.26جنيه للبيع.



استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء عند 22.92جنيه للشراء 23.07جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء نحو 22.92جنيه للشراء و 23.27جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأربعاء نحو 22.91جنيه للشراء و 23.27جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنوك( الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي،البنك التجاري الدوليCIB)اليوم الأربعاء نحو 22.90جنيه للشراء و 23.29جنيه للبيع.



بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنوك( قطر الوطني،المصرف المتحد) اليوم الأربعاء نحو 22.89جنيه للشراء و 23.29جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك قناة السويس اليوم الأربعاء نحو 22.88جنيه للشراء و 23.28جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك HSBC اليوم الأربعاء نحو 22.88جنيه للشراء و 23.29جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء نحو 22.86جنيه للشراء و 23.29جنيه للبيع.

ويقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي و الأهلي المتحد افضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني بقيمة 23.09جنيه للشراء.