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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كل سنه وأنتم طيبين.. حسين الشحات يهنئ متابعيه بعيد الفطر

صدى البلد

هنأ حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، متابعيه بعيد الفطر، ونشر صورة  له  ، عبر حسابة بموقع إنستجرام.

 

وكتب الشحات “كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم ان شاء الله  ”.

 

ويواجه النادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري، على ملعب السلام، في تمام الساعة التاسعة مساءً  يوم السبت المقبل، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي تأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 2/1، وتعادل في المغرب في مباراة الإياب بنتيجة 1/1.

بينما تأهل نادي وفاق سطيف الجزائري إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي التونسي بنتيجة 1/0 بمجموع المباراتين.

تعادل على ملعبه سلبياَ، بينما فاز على الترجي في ملعب رادس بنتيجة 1/0.

ومن المنتظر أن تُقام لقاء الإياب يوم 14 مايو القادم، في الجزائر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

على الجانب الأخر، يواجه فريق الوداد المغربي نظيره بيترو أتليتكو الأنجولي، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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