من المكسيك.. مايان السيد تهنئ متابعيها بعيد الفطر| شاهد

هنات الفنانة مايان السيد متابعيها بعيد الفطر، ونشرت عدة صور لها من المكسيك، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وعلقت مايان قائلة “عيد مبارك من المكسيك”.

ويذكر أن وقعت الفنانة مايان السيد يوم الجمعة ضحية رامز جلال في برنامجه «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».

اندهاش مايان السيد بعد رؤيتها فاندام

وقعت الفنانة مايان السيد، ضيفة اليوم في برنامج "رامز موفي ستار"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر.

واندهشت الفنانة مايان السيد بعد رؤيتها لفاندام، وعبرت عن سعادتها لرؤيته.

صراخ وبكاء مايان السيد في مشهد الأكشن

قامت الفنانة مايان السيد ، بالصراخ والخوف والبكاء، خلال فقرة المطاردة بالسيارات في برنامج “رامز موفي ستار”.

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.