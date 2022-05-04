مقتل 21 مدنيا في هجمات روسية شرق أوكرانيا

قال بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، إن هجمات روسية على المنطقة، الثلاثاء، أودت بحياة 21 مدنياً وأصابت 27 آخرين.

وأضاف كيريلينكو، في منشور على الإنترنت، أن الرقم، الذي يشمل 10 ضحايافي مصنع لفحم الكوك ببلدة أفدييفكا تم الإعلان عن سقوطهم في وقت سابق، هو أعلى حصيلة يومية للضحايا في المنطقة منذ هجوم الشهر الماضي على محطة للسكك الحديدية في بلدة كراماتورسك.

وأسفر ذلك الهجوم عن سقوط أكثر من 50 شخصاً، حسب وكالة "رويترز".

ويوم الثلاثاء، أطلقت روسيا صواريخ على مصنع محاصر للصلب في ماريوبول يمثل آخر معقل لأوكرانيا في المدينة الساحلية، بعد انهيار وقف لإطلاق النار مع بقاء بعض المدنيين محاصرين تحت الموقع مترامي الأطراف، على الرغم من عمليات إجلاء بوساطة الأمم المتحدة.

وتم إجلاء عشرات الأشخاص وتمكنوا من المغادرة تحت رعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر في مطلع الأسبوع، بعد أن ظلوا لأسابيع تحت مصنع آزوف ستال، وصلوا أخيراً إلى الأمان النسبي في زابوريجيا التي تسيطر عليها كييف.

ووجهت روسيا أعنف قوتها النارية إلى شرق وجنوب أوكرانيا، منذ أن فشلت في السيطرة على العاصمة كييف في مارس.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها قصفت مطاراً عسكرياً صغيراً بالقرب من ميناء أوديسا بالصواريخ، ما أدى إلى تدمير طائرات مسيرة وصواريخ وذخيرة قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوربيون إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية فاديم بويتشينكو إن أكثر من 200 مدني لا يزالون يتحصنون مع مقاتلين في مصنع ضخم للصلب بالمدينة آزوفستال.

وأشار إلى أن حوالي 100 ألف مدني في المجمل ما زالوا داخل المدينة الواقعة بجنوب أوكرانيا، والتي تحتلها القوات الروسية.