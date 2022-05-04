لقيت طفلة مصرعها بمحافظة الدقهلية اليوم، إثر سقوطها من أعلي سطح منزلها بقرية ميت السودان التابغة لمركز دكرنس ، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى
تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة ببلاغ مستشفى دكرنس العام بوصول الطفلة "رودينا خالد حسن "،6 أعوام، مقيمة قرية ميت السودان دائرلاة المركز، وتوفيت فور وصولها المستشفى.
انتقل ضباط مباحث مركز دكرنس الي مكان الواقعة، وتبين أن الطفلة كانت تلهو أعلي سطح منزل أسرتها في قرية ميت السودان، وإلا أنها سقطت علي السطح، وفور وقوعها وتم نقلها إلي مستشفى دكرنس العام إلا أنها توفيت هناك.
وأكد تقرير مفتش الصحة بمستشفى دكرنس العام، أن الطفلة توفيت ادعاء سقوط من علو ووصول الحالة جثة هامدة ولا نبض ولا ضغط، وتوقف في التنفس وعضلة القلب واتساع بحدقة العين وجرى عمل إسعافات أولية وإنعاش قلبي رئوي وكان بالجثة نزيف من الأذن اليسرى
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابه العامة بالواقعه.
مصرع طفلة سقطت من سطح منزلها بإحدى قرى الدقهلية
لقيت طفلة مصرعها بمحافظة الدقهلية اليوم، إثر سقوطها من أعلي سطح منزلها بقرية ميت السودان التابغة لمركز دكرنس ، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى