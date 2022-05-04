مصرع طفلة سقطت من سطح منزلها بإحدى قرى الدقهلية

لقيت طفلة مصرعها بمحافظة الدقهلية اليوم، إثر سقوطها من أعلي سطح منزلها بقرية ميت السودان التابغة ‏لمركز دكرنس ، حيث لفظت ‏أنفاسها الأخيرة بالمستشفى

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة ببلاغ مستشفى دكرنس العام بوصول الطفلة ‏‏"رودينا خالد حسن "،6 أعوام، مقيمة قرية ميت السودان دائرلاة المركز، ‏وتوفيت فور وصولها المستشفى.‏

انتقل ضباط مباحث مركز دكرنس الي مكان الواقعة، وتبين أن الطفلة كانت تلهو أعلي سطح منزل أسرتها في ‏قرية ميت السودان، وإلا أنها سقطت علي السطح، وفور وقوعها وتم نقلها إلي مستشفى دكرنس العام إلا ‏أنها توفيت هناك.‏

وأكد تقرير مفتش الصحة بمستشفى دكرنس العام، أن الطفلة توفيت ادعاء سقوط من علو ووصول الحالة ‏جثة هامدة ولا نبض ولا ضغط، وتوقف في التنفس وعضلة القلب واتساع بحدقة العين وجرى عمل إسعافات ‏أولية وإنعاش قلبي رئوي وكان بالجثة نزيف من الأذن اليسرى

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابه العامة بالواقعه.