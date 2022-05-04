عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طفلة سقطت من سطح منزلها بإحدى قرى الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقيت طفلة مصرعها بمحافظة الدقهلية اليوم، إثر سقوطها من أعلي سطح منزلها بقرية ميت السودان التابغة ‏لمركز دكرنس ، حيث لفظت ‏أنفاسها الأخيرة بالمستشفى 
تلقت  مديرية أمن الدقهلية،  إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة ببلاغ مستشفى دكرنس العام بوصول الطفلة ‏‏"رودينا خالد حسن "،6 أعوام، مقيمة  قرية ميت السودان دائرلاة المركز، ‏وتوفيت فور وصولها المستشفى.‏
انتقل ضباط مباحث مركز دكرنس الي مكان الواقعة، وتبين أن الطفلة كانت تلهو أعلي سطح منزل أسرتها في ‏قرية ميت السودان، وإلا أنها سقطت علي السطح، وفور وقوعها وتم نقلها إلي مستشفى دكرنس العام إلا ‏أنها توفيت هناك.‏
وأكد تقرير مفتش الصحة بمستشفى دكرنس العام، أن الطفلة توفيت ادعاء سقوط من علو ووصول الحالة ‏جثة هامدة ولا نبض ولا ضغط، وتوقف في التنفس وعضلة القلب واتساع بحدقة العين وجرى عمل إسعافات ‏أولية وإنعاش قلبي رئوي وكان بالجثة نزيف من الأذن اليسرى 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابه العامة بالواقعه.

الدقهلية مديرية أمن الدقهلية دكرنس ميت السودان مستشفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

خروج مكعب أسود غامض من الشمس يثير اللغط.. ما القصة؟

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

ستو أنا.. لورديانا تتألق في أول وصلة رقص لها احتفالًا بعيد الفطر|شاهد

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد غزو أوكرانيا.. ألمانيا تحذر: بوتين قد يهاجم دولًا أخرى

كلوب بعد تأهل ليفربول: «لم نلعب كرة قدم على الإطلاق أمام فياريال»

هل يجوز احتساب العيدية من زكاة المال.. اعرف رأي الشرع

إيمري: أظهرنا قوة فياريال .. وليفربول يستحق التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

مصادر: مدير المخابرات الأمريكية التقى ولي العهد السعودي في إبريل لتحسين العلاقات

مرض غريب .. ما هى متلازمة جيلبرت؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف انتهت حياة أحباء داليدا بالانتحار.. ولماذا قررت أن تفارق بنفس الطريقة؟

10 صور من حفل Maroon 5 بـ الأهرامات .. شاهد

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

فيديو

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ