صوت كليوباترا بقيادة عباسى على المسرح الكبير

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بعنوان مصر فى الموسيقى فى الثامنة مساء السبت 7 مايو بقيادة المايسترو نادر عباسي ومشاركة المغنيين السوبرانو داليا فاروق ، الألتو أمينة خيرت ، التينور مصطفى مدحت ، الباص رضا الوكيل .

يتضمن البرنامج عدد من االاعمال الكلاسيكية العالمية المستلهمة من الحضارة المصرية العريقة والتى تاثر بها الكثير من المبدعين منها متتابعة ليالى مصرية لبروكوفيڤ ،مصرع كليوباترا لبيرليوز وتحتمس ملك مصر لموتسارت

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم .

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