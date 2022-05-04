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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من إيطاليا.. ابنة أصالة وزوجها يخطفان الأنظار بأحدث ظهور لهما عبر إنستجرام|شاهد

صدى البلد

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة صورًا جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت شام الذهبي بصور رومانسية من ايطاليا برفقة زوجها أحمد هلال مما اثارت اعجاب متابعيها.

يذكر أن شام الذهبي احتفلت في 25 مارس الماضي، بزفافها على أحمد هلال، في حفل شهد حضورا ضخما بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وخضعت شام لجلسة تصوير بصحبة عريسها أحمد هلال، وهي بفستان الزفاف، وتم تداول صورًا من استعدادات شام لحفل الزفاف.

 

تعرفت شام الذهبي على أحمد هلال منذ أربعة أشهر، ولكن كانت تجمعهما صداقة مشتركة عادية قبل ذلك، فاجأ أحمد هلال شام الذهبي بطلب خطبتها عندما كانت ذاهبة مع أصدقائها في رحلة نيلية، حيث أنه أحضر فلوكة في النيل مليئة بالورود وبوسترات فيها صور لهما.

شام الذهبي انستجرام التواصل الاجتماعي روما الفن أصالة

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