بينهم حجب 2 طن سلع غذائية.. ضبط 753 قضية تموينية متنوعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

وأسفرت عن ضبط (753) قضية تموينية متنوعة من بينهم (1) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (2 طن "دقيق أبيض") ، (224) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (11,546 طن "دقيق – زيت طعام – أرز - مكرونة – لحوم " – 12000 بيضة – 250 رغيف خبز – 1257 قطعة مستلزمات طبية – 237 عبوة سجائر – 18 إسطوانة بوتاجاز) ، وكذا (247) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (12 قضية دقيق "تجميع – تصرف" – 5 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر – 86 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 48 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 34 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 25 قضايا توقف عن الإنتاج – 37 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (8 طن دقيق بلدى) ، وكذا (5) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

حيث بلغ إجمالى المضبوطات (20,596طن – 250 رغيف – 1257 قطعة مستلزمات طبية – 237 عبوة سجائر - 18 إسطوانة بوتاجاز – 12000 بيضة) .

كان أبرز تلك القضايا ضبط (2,48 طن "أرز أبيض – مكرونة - دقيق أبيض ") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة و ضبط (2 طن "دقيق أبيض ") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

كما تم ضبط (2 طن "فول سودانى – ملح طعام") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة و ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة كفر الشيخ) لتجميعه كمية قدرها (1,5طن "دقيق بلدى مدعم") بقصد الإتجار به بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط (1,4 طن "أرز أبيض – بقوليات") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة و ضبط (1257 قطعة مستلزمات طبية"جهاز قياس السكر بالدم – كمامة – قفاز طبى") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الحملات فى ضبط (5,41 طن "دواجن - مفروم لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد المطاعم) بمحافظة القاهرة و ضبط (3,25 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

تمهيداً لإستخدامه فى تصنيع المخبوزات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وتم ضبط (4000 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع") بدون مستندات مجهولة المصدر مهربة جمركياً .. بحوزة (مالكة محل لتجارة السجائر "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.