إزالة 13 بناء مخالفًا على الأراضي الزراعية في ملوي بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة، ومختلف القطاعات الخدمية ومديريات الخدمات والمرافق العامة، في تنظيم حملات المتابعة الميدانية، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، مع الحرص على متابعة الحالة العامة للشوارع، لرصد المخالفات المتعلقة بالتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز ملوي، 13 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقري (تونا الجبل - ودير البرشا - دير أبو حنس - نزل العرين القبلي – تنده)، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة بقري البياضية والروضة والشيخ عبادة لرصد اى حالات تعد بالبناء المخالف.



وتواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا، رصد حالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة حالتي تعد بالبناء بقرية طوه وبحي غرب المدينة، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، أعمال إزالة التعديات، حيث تم إزالة حالتي تعد بالبناء بقرية بني حرام التابعة للمركز.



وتابعت الوحدة المحلية لمركز مطاي، أعمال إزالة التعديات بالبناء المخالف خلال عطلة عيد الفطر، حيث أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاي حالتي تعد بالبناء بقريتي ابوعزيز ومنبال.