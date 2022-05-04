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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمارك مطار سوهاج تضبط أمبولات دوائية مهربة مع راكب

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي برئاسة عاطف عبد الشافي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأمبولات الدوائية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠لسنة ٢٠٢١ وقانون الاستراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية.

فبناء علي مذكرة مقدمة من بلال محمد ضاحي رئيس قسم الامن الجمركي وأحمد حسن الغرابلي مأمور مكافحة التهرب بالمطار بالاشتباه في قيام الراكب ا . م . ح مصري الجنسية القادم من أبو ظبي علي رحلة طائرة وييز إير بتهريب كمية من الأدوية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء او بضائع تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية اجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه ع جهاز الفحص بالاشعة X_RAY بمعرفة حشمت محمد شيبة مأمور الفحص بالأشعة وحسن علي أبو كريشه مدير ادارة الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أشياء وكثافات متماثلة .

وقام عاطف عبد الشافي مدير الجمرك بتكليف لجنة من أمير يسري مفيد رئيس قسم تفتيش الركاب وأحمد محمد أمين مأمور الجمرك لتفتيش أمتعة الراكب بحضور مقدمى الإخبارية فتبين وجود ١٠٠ أمبول دوائى تستخدم لعلاج البشرة وفروة شعر الرأس داخل العلب الخاصة بها بحقائب الراكب .

وبلغت قيمة المضبوطات ١٠٠ ألف جنيه.

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣ لسنه٢٠٢٢ وحرره ناهد عطا محمود مأمور تفتيش الركاب.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وضبط وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

جمارك مطار سوهاج مطار سوهاج الجمارك

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