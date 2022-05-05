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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شابين صدمتهما سيارة أمام إحدى قري بني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

لقي شابان من أبناء قرية واحدة، مصرعهما منذ قليل صدمتهما سيارة أمام مدخل قرية تلت التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجري نقل الجثامين إلي مشرحة مستشفى الفشن المركزي.


تلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بشابين أمام مدخل قرية تلت التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، ونُقل المتوفيان إلى مشرحة مستشفي الفشن المركزي، ووجه مدير الأمن باتخاذ اللازم للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأشارت التحريات الأولية إلي إن المتوفيان أبناء قرية تلت، التابعة لمركز الفشن، وهم أصدقاء، اثناء وقوفهما أمام مدخل القرية، صدمتهما سيارة ، الأمر الذي تسبب في وفاتهم علي الفور وتم نقلهما إلي مستشفي الفشن المركزي جثث هامدة.

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واستقبلت مشرحة مستشفى الفشن المركزي المتوفيان وهم؛ عبدالله. ع. ع، ومحمد. ع. ج، تم إيداعهما داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وتسليمهم إلى ذويهم عقب انتهاء جميع الإجراءات القانونية.


جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي طلبت تحريات المباحث واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن وتسليم جثث المتوفيان إلي ذويهم لتشييعهم إلي مثواهم الأخير بمقابر الأسرة.

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