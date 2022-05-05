نائب محافظ القليوبية يقود حملة لرفع تراكمات القمامة بشبرا الخيمة والخصوص

تابع الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية حملات رفع تراكمات القمامة بشبرا الخيمة والخصوص خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وتفقد نائب المحافظ المحطة الوسيطة بالقطاوي لمتابعة انتظام سير العمل خلال إجازة عيد الفطر، حيث استقبلت المحطة خلال اليومين الماضيين ما يزيد على ٣٦٠٠ طن مخلفات من خلال الحملات المكبرة بنطاق حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.

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كما تفقد نائب المحافظ المحطة الوسيطة والحملة الميكانيكية بالخصوص لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جاهزية المعدات.

ووجه نائب المحافظ الشكر للعاملين بالمحطات الوسيطة لالتزامهم خلال إجازة عيد الفطر، مؤكدا ضرورة متابعة صيانة المعدات وإخلاء المحطات بشكل مستمر.

من جانبه، أكد المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية، أنه تم الانتهاء من حصاد 7650 فدانا من إجمالى 50 ألفا و150 فدانا مزروعة بالقمح على مستوى المحافظة.

وقال إنه من المقرر بدء أعمال الحصاد فى التزايد خلال الفترة المقبلة، كما بدأت عملية التوريد لصوامع المحافظة ونقاط التجميع، حيث استقبلت الصوامع 3000 طن قمح من المزارعين، مضيفا أنه نظرا لاحتفالات عيد الفطر وقف التوريد خلال أول وثاني أيام العيد فقط.

وأضاف وكيل الوزارة، أن محافظة القليوبية أولت هذا العام اهتماما بالغا بموسم حصاد القمح باعتباره عاما استثنائيا، حيث كثفت المحافظة جهودها فيه بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين لضمان نجاح هذا الموسم، من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التى قامت بها المحافظة مع المزارعين لحثهم على توريد القمح بالحقول، بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة وقطاع الإرشاد مع المزارعين للتوعية بزراعة القمح بالطرق العلمية الصحيحة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، اعتمادا على زراعة التقاوى المعتمدة وتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة.

من جانبه، أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه عقد اجتماعا مع المزارعين بحقولهم لحثهم على توريد القمح في المواعيد المحددة والتأكيد على دورهم الوطنى في الوقوف بجانب بلدهم لتفادي حدوث أزمة في كميات القمح هذا العام باعتبارها السلعة الاستراتيجية الأهم في حياة أي دولة، موجها بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لزيادة عدد نقاط التجميع على مستوى مراكز المحافظة لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين، وتذليل أي عقبات أمام المزارعين أثناء عملية التوريد.

وقال محافظ القليوبية، إن هناك متابعة مستمرة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لمزارع القمح والحقول، بجانب عقد ندوات ولقاءات مع المزارعين؛ لتشجيعهم على توريد المحصول، مشيرا إلى أنه لمس من مزارعي المحافظة خلال تلك اللقاءات القبول والحماس والوطنية والاستعداد لتوريد المحصول.

وأوضح أن محافظة القليوبية تستهدف توريد 90 ألف طن بواقع 12 إردبًا للفدان، ومن المتوقع أن تزيد كمية التوريد عن المستهدف، وذلك بعد زيادة السعة التخزينية للصوامع والشون بالمحافظة إلى أكثر من 227 ألف طن.