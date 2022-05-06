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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانون الضريبة على الدخل على طاولة النواب.. الأسبوع المقبل

ضريبة
ضريبة

قال النائب، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة ،إنه من المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال اجتماعه الاسبوع المقبل، تعديلات على قانون الضريبة على الدخل.

 

وأشار “ عمر” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” إلى أنه من المقرر أيضا حضور وزير المالية إلى مجلس النواب، للإعلان عن بيان الحساب الختامي عن السنة المالية 2020 / 2021.

 

و رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته يوم 9 مايو المقبل.

وشهدت الجلسة العامة، رفض المجلس، طلب النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، لاستكمال إجراءات المحاكمة، لوجود شبهة الكيدية.

 

جاء ذلك أثناء نظر تقرير اللجنة التشريعية في شأن طلب رفع الحصانة عن النائب فى القضية رقم 28733 لسنة 2018 جنح قسم العجوزة جنح مستأنف شمال الجيزة، والمقيدة برقم "77" لسنة 2021، لشبهة "الكيدية".

ياسر عمر الموازنة مجلس النواب قانون الضريبة وزير المالية الحساب الختامي حنفى جبالى

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