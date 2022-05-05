منذ بدء التوريد.. استلام 37 ألف طن من محصول القمح بشون وصوامع المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده إلى شون وصوامع المحافظة، بلغ 37849 طنا 62 كيلو جرام، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح في جميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 44 موقعا بجميع المراكز وذلك للعمل بشكل منتظم لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين



وتلقى محافظ المنيا تقريرًا مفصلا من الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين حول إعادة فتح جميع مواقع استلام الأقماح للعمل بشكل منتظم لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين وكذلك البيان التفصيلي لأعمال التوريد بكل موقع تخزيني

ووجه محافظ المنيا، بتقديم كافة أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة.



موضحا ان مواقع استلام الأقماح تعمل يومياً من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وتستقبل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114 و(2320001 - 2342200).