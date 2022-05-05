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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان: تجميد أصول 140 مواطنا روسيا وحظر التصدير للشركات العسكرية

رئيس وزراء اليابان
رئيس وزراء اليابان

أعلن فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان تجميد أصول 140 روسيا، قائلا: قررنا تجميد أصول 140 روسيا، وسنوسع حظر التصدير للشركات العسكرية الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعلن رئيس وزراء اليابان من بريطانيا عن عقوبات جديدة على روسيا، وأشار رئيس وزراء اليابان من بريطانيا، إلى أن حان الوقت لمجموعة السبع لإظهار وحدتها.

وفى وقت سابق أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، استقبال 3 ملايين و163 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، أن نحو 25 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الأربعاء مقابل 19 ألفا و400 لاجئ في اليوم الذي يسبقه.

وأفادت وسائل إعلام بولندية نقلا عن وزارة الخارجية، بأنه على الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، فهناك مواطنون من دول أخرى بين اللاجئين.

رئيس وزراء اليابان روسيا الخارجية بريطانيا وزارة الخارجية حرس الحدود البولندي عقوبات جديدة على روسيا

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