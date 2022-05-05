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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

صدى البلد

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

 

ويأتي هذا القرار انسجاماً مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ولاحتواء الضغوط التضخمية المحلية المتوقعة في ضوء استمرار الارتفاع في معدلات التضخم العالمي، وكذلك انسجاماً مع ارتفاع اسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

 

وحرصاً من البنك المركزي على استمرار توفير التمويل الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار دون تغيير عند 1 بالمئة للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5 بالمئة للمشاريع في باقي المحافظات، علماً بأن عدد القطاعات المشمولة بهذا البرنامج هي عشر قطاعات اقتصادية: (الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية، والصحة، والنقل (شركات النقل)، والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، وقطاع التصدير).

 

وتم من خلال هذا البرنامج تمويل 1750 مشروعًا بقيمة بلغت حوالي 1296 مليون دينار، ساهمت بخلق نحو 14292 فرصة عمل جديدة، فضلًا عن أن هذا البرنامج حافظ على حوالي 51 ألف فرصة عمل منذ بدء جائحة كوفيد-19، علمًا بأن الرصيد المتاح لإعادة الإقراض ضمن هذا البرنامج يبلغ حاليًا حوالي 567 مليون دينار.

 

كذلك قررت اللجنة الإبقاء على سعر فائدة برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين البالغ قيمته 700 مليون دينار على مستواه الحالي دون تغيير، وبحيث لا يتجاوز سعر الفائدة للمقترضين 2 بالمئة ولأجل 54 شهرًا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا.

 

وبلغ عدد المشاريع الممولة من البرنامج 5910 مشروعًا بقيمة 532 مليون دينار، وحافظ البرنامج كذلك على حوالي 95.2 ألف فرصة عمل منذ بدء الجائحة.

 

هذا وتشير أحدث البيانات المتاحة حول المؤشرات النقدية والاقتصادية الرئيسة إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بلغ 17.9 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.3 شهر.

 

كما بلغ الدخل السياحي خلال الربع الأول من هذا العام ما مقداره 633.4 مليون دينار، مقابل 180.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، ونمت الصادرات الوطنية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 37.2بالمئة، فيما بلغ معدل التضخم 2.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي.

 

كذلك بلغ معدل النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة 2.2بالمئة خلال عام 2021 مقابل 2بالمئة حسب التوقعات السابقة.

 

وسيستمر البنك المركزي بمتابعة كافة التطورات الاقتصادية والنقدية، محليًّا وإقليمياً ودوليًّا، واتخاذ ما يلزم من اجراءات للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

البنك المركزي الأردني

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