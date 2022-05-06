هبة مجدي رفقة أصدقائها من الطفولة على انستجرام

شاركت الفنانة هبة مجدي صورا مع اصدقائها من الطفولة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: "انهاردة شفت صحاب المدرسة الغاليين .. و اتبسط اني شفت حبيبتي اللي بتشرف بيها و بنجاحها سيادة النائبة آية مدني @officialayamedany .. و حبيبتي رنا".



وشاركت هبة مجدى فى بطولة مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.



ويشهد المسلسل أول تعاون بين النجمين أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية فى عالم المسلسلات بعد 20 عاماً من آخر تعاون لهما فى مسلسل "سوق العصر" الذى تم عرضه عام 2001، والذى حقق وقتها نجاحاً جماهيرياً كبيراً.