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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

صدى البلد

تنطلق صافرة مباراة النهائي الأوروبي الأشهر، بين فريقي ليفربول وريال مدريد يوم السبت 28 مايو، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد فرنسا في مدينة النور باريس.

وتأهل ليفربول للمباراة النهائية بعد إقصاء فياريال الإسباني، بعد فوزه في الذهاب 2ـ0، وفوزه 3ـ2 في مباراة عصيبة، كاد ان يخسرها ليفربول لولا عودة فابينيو بالريدز، بينما تأهل ريال مدريد من قلب السنتياجو برنابيو بعد الإطاحة بمانشستر سيتي في الوقت بدل الضائع، في خروج مذل كالمعتاد لأبناء جوارديولا، بعد خسارة الملكي في مباراة الذهاب 3ـ4، في واحدة من أفضل مباريات البطولة.

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موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد

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نهائي دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح يستهدف تحقيق إنجاز عربي أسطوري

تغريدة مثيرة لـ محمد صلاح 

علق النجم المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على المباراة المرتقبة من خلال تغريدة على تويتر، قال فيها: "لدينا نتيجة لتسويتها" في إشارة للخسارة التي تلقاها الريدز في نهائي أبطال أوروبا 2018.

وقصد صلاح بتلك التغريدة تحفيز نفسه وزملائه لتعويض خسارة عام 2018 من ريال مدريد، التي مُني فيها الريدز بهزيمة 1ـ3 في مباراة عصيبة شهدت أحداث مؤسفة، بإصابة صلاح وأخطاء كارثية من الحارس «كاريوس» منحت ريال مدريد البطولة على طبق من فضة.

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محمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد : حان وقت الانتقام بعد الهزيمة

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هجوم جماهير الملكي على صلاح 

لم تنتظر جماهير ريال مدريد كثيرًا من أجل زيادة الحماسة المرتقبة قبل المباراة، وبدأت في الهجوم على النجم المصري محمد صلاح، التي اتهمته باستفزاز الملكي ريال مدريد.

وذكّرت جماهير مدريد، محمد صلاح بالإصابة التي تعرض لها من قائد الفريق حينها سيرجيو راموس، على مستوى الكتف، وخروجه من المباراة، حيث علقت الجماهير: ياصلاح انتظر الدهس مجددًا أمام الملكي.

واعتبرت جماهير ريال مدريد أن تغريدة محمد صلاح استفزازية، لكنها تمادت في السخرية من الإصابة القديمة للاعب وعايرته بها حتى وقت قريب، وهو الأمر الذي وصفه الكثيرون بالخارج عن مفاهيم الرياضة والروح الرياضية بين الجماهير والأندية.

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إلى باريس.. أرقام بعد مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري الأبطال

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كاسيميرو عن رغبة محمد صلاح في مواجهة ريال مدريد: علينا أن نحترمه

باريس احتضت أول لقاء للفريقين

التقي الفريقين في 8 مواجهات من قبل في دوري أبطال أوروبا، فاز ريال مدريد في 4 مباريات، بينما فاز ليفربول في 3 مباريات، وتعادلا في لقاء وحيد.

مواجهات النهائي 

كان أول لقاء يجمع الفريقين في نهائي دوري الأبطال باستاد حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 27 مايو1981، حيث حقق اللقب ليفربول وقتها، بهدف سجله ألان كيندي، وكانت آخر هزيمة لريال مدريد في المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا، وهي المرة الوحيدة أيضًا التي يتفوق فيها فريق إنجليزي على ناد إسباني بتاريخ النهائيات.

 وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة  2018، حيث فاز فريق ريال مدريد باللقاء وتوج باللقب، وكانت تلك آخر المواجهات بين الفريقين.

دور المجموعات 

موسم 2008 - 2009 استطاع ليفربول أن يحقق الفوز على ريال مدريد بنتيجة (5-0) في نتيجة مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا بدور الـ16، حيث تغلب ليفربول بجولة الذهاب على ريال مدريد بهدف دون رد في إسبانيا، أحرزه يوسي بن عيون، وكرر الفوز في جولة الإياب 4-0، وسجل ستيفين جيرارد ثنائية، وفيرناندو توريس وأندريا دوسسينا كلا منهما هدف.

وعاد الملكي في نسخة 2014 في دور المجموعات، وفاز على ملعبه "سانتياجو برنابيو" (1-0)، وعلى ملعب آنفيلد معقل ليفربول، فاز الفريق الملكي (3-0) بفضل كريستيانو رونالدو وبنزيما (هدفين)، وفشل ليفربول وقتها في التأهل لدور الـ16 بالمسابقة.

باريس وش الخير على ليفربول الريدز الملكي عاصمة النور النهائي الأوروبي ليفربول ريال مدريد

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