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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-5-2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 6 - 5 - 2022 العديد من المباريات الهامة في  مختلف ملاعب العالم أبرزها مباراة انتر ميلان أمام إمبولي فى الدوري الإيطالى.

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 


ليفانتي X ريال سوسيداد – الساعة 9:00 مساء على قناة beIN Sports 1 HD   
 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 


انتر ميلان  X إمبولي – الساعة 6:45 مساء  

جنوى X يوفنتوس – الساعة 9:00 مساء  
 

مواعيد مباريات الدوري الألماني  


بوخوم X أرمينيا بيليفيلد – الساعة 8:30 مساء      

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 


ليل X موناكو – الساعة 9:00 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري التركي 


هاتاي سبور X طرابزون سبور – الساعة 7:00 مساء         

جازينتاب X قيصري سبور – الساعة 7:00 مساء
 

مواعيد مباريات الدوري السعودى 


الفتح X الاتحاد – الساعة 5:50 مساء على قناة SSC5 HD

أبها X الفيصلي – الساعة 6:10 مساء على قناة SSC5 HD 
 

النصر X الشباب – الساعة 7:50 مساء على قناة SSC5 HD

 

مواعيد مباريات الدوري المصري 

  
الإسماعيلي X المصري البورسعيدي – الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport 1         

سموحة X بيراميدز – الساعة 9:00 مساء على قناة  on time sport 1               

 

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