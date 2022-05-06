مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-5-2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 6 - 5 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم أبرزها مباراة انتر ميلان أمام إمبولي فى الدوري الإيطالى.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ليفانتي X ريال سوسيداد – الساعة 9:00 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
انتر ميلان X إمبولي – الساعة 6:45 مساء
جنوى X يوفنتوس – الساعة 9:00 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوخوم X أرمينيا بيليفيلد – الساعة 8:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليل X موناكو – الساعة 9:00 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
هاتاي سبور X طرابزون سبور – الساعة 7:00 مساء
جازينتاب X قيصري سبور – الساعة 7:00 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودى
الفتح X الاتحاد – الساعة 5:50 مساء على قناة SSC5 HD
أبها X الفيصلي – الساعة 6:10 مساء على قناة SSC5 HD
النصر X الشباب – الساعة 7:50 مساء على قناة SSC5 HD
مواعيد مباريات الدوري المصري
الإسماعيلي X المصري البورسعيدي – الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport 1
سموحة X بيراميدز – الساعة 9:00 مساء على قناة on time sport 1