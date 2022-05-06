سامح حسين مع زوجته وبناته فى أحدث ظهور له.. شاهد

نشر الفنان سامح حسين ، صورة له مع زوجته و بناته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".

وعلق سامح حسين " الحمدلله دائماً وأبداً بعد عرض مسرحية #حلم_جميل النهارده #المسرح_الكوميدى #المسرح_العائم بالمنيل .. عائلتى الداعم الأول ليّا .. ربنا يحفظلكم حبايبكم يااااارب ".



يذكر أن آخر أعمال سامح حسين السينمائية، كان في فيلم "عيش حياتك"، الذي عُرِضَ في فبراير 2020، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول “إبراهيم” الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وكذلك حياته بالروتينية الشديدة.

الفيلم من تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني، وشارك سامح حسين في بطولته، كل من: “ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي.