مقرر القومي للسكان سابقا: ملف الصحة الإنجابية يحتاج لخطة طويلة الأمد

قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن إطلاق وزارة الصحة 6 قوافل طبية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في 18 قرية، يعكس اهتمام الدولة بمعالجة ملف تنظيم الأسرة بشكل مستمر.

وأضاف عاطف الشيتاني ، خلال برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن قرار الدولة في إطلاق القوافل الطبية قرار رشيد، ومحسوب من حيث المدة ونسب المساحات بالقرى، مشيرا إلى أن الانخفاض في أعداد المواليد لا يتم بالسرعة المرغوبة في الأرياف.

وتابع الشيتاني، أن العالم كله يسعى للوصول لمعدل استقرار في المواليد بعدد طفلين لكل أسرة، موضحا أن المؤشر في مصر يتجه لـ 3 أطفال في المتوسط لكل أسرة.

وأردف الشيتاني، أن ملف السكان والصحة الإنجابية تحركه بطيء، ويحتاج للصبر من الدولة، وخطة طويلة الأمد، واستقرار إداري.

وأوضح الشيتاني، أن مجانية الخدمة المقدمة في تلك القوافل وجودتها تمثل دوافع قوية للمواطن البسيط في اتخاذ القرار المناسب للإنجاب من عدمه.