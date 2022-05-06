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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علا رشدي تبهر جمهورها بـ إطلالة جديدة لها.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة علا رشدي ، صورة جديدا لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت علا رشدي “Get excited about NOW! ”.

يذكر أن نشرت الفنانة علا رشدى، مقطع فيديو تدافع فيه عن مهرجان الجونة، وتعلق على الهجوم الذى تعرض له  خاصة بعد حريق مسرح البلازا ، والذى يقام فيه حفل الافتتاح.

وقالت علا رشدى: “ان مهرجان الجونة لا يقتصر على الفساتين فقط ولكن أيضا هناك فعاليات سينمائية وهو يدعو الى حب السينما والفن الى جانب وجود بعد الورش الفنية والتى تساهم فى لقاء بين صناع السينما من جميع أنحاء العالم.

وأضافت علا رشدي :"أساس مهرجان الجونة هو الأفلام وحب السينما لعشاقها وكيف نجمع أفلام عالمية من كل دول العالم في مكان واحد، بحيث محبى السينما يرون هذه الأفلام سواء كانت الطويلة أو تسجيلية أو قصيرة".

الفنانة علا رشدي مهرجان الجونة انستجرام

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