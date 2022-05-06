إيرين سعيد تطالب باستراتيجية واضحة لضبط سوق الدواء ومواجهة الصرف عبر الإنترنت

قالت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ملف الأدوية من أبرز الملفات التى تحظى بعناية بالغة تحت قبة البرلمان، لافتة إلى أنه من القضايا التى سيتم إلقاء الضوء عليها خلال الجلسة العامة القادمة لمجلس النواب.

وأشارت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أنه خلال الفترة الأخيرة حدث عجز فى الأدوية المتداولة بالأسوق ، يرجع ذلك إلى عدة أسباب ، أبرزها نقص المادة الخام ، وقلة الاستيراد ، مشددة على ضرورة الحصول على رد سريع وعاجل من هيئة الدواء ، إلى أن يتم توطين صناعة الدواء لسد العجز، لاسيما خلال هذه المرحلة الانتقالية .

وطالبت عضو صحة البرلمان بضرورة إحكام الرقابة على سوق الدواء ، خاصة بعد ظهور الأسواق الموازية على الإنترنت و وسائل التواصل الإجتماعي ، وبعض القنوات الإخبارية غير المرخصة ، و التي تستغل حاجة المرضي للعلاج، لافتة إلى أن أغلب هذه المنتجات لا علاقة لها بالطب أو العلم، بل أنها من الممكن أن تتسبب في كوارث صحية للمريض ، وأيضا التصدي لظاهرة جلب الأدوية المغشوشة والمقلدة من الخارج بطرق غير شرعية، معقبة:" محتاجين رد من الوزارة والمسئولين عن السوق الموازى ، والذي يؤرق مهنة الصيدلة بوجه خاص وسوق الدواء بشكل عام ويهدر الكثير والكثير من الملايين وتتحمل الدولة ضريبته".

كما طالبت “ سعيد ” بضرورة أن يكون هناك سياسة واستراتيجية واضحة لحل الأزمات المتواجدة فى السوق، مشيرة إلى أن الدواء سلعة استراتيجية واجب توفيرها ، لاسيما فى ظل جائحة كورونا ، وشح المواد الخام ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة توفير مخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يكفى لـ 7 أشهر قادمة.

و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء مناقشة سؤال مقدم من : العضو إيناس عبد الحليم و طلب مناقشة عامة مقدم من العضو أيمن أبو العلا وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.

كما تشهد مناقشة سؤال مقدم من : العضو نبيل عسكر وطلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تراخيص الصيدليات الخاصة وفوضى صرف الأدوية.