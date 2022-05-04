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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقيب صيادلة الغربية يحذر المواطنين من التعامل مع تطبيقات بيع الأدوية

نقيب صيادلة الغربية
نقيب صيادلة الغربية

حذر الدكتور هاني دنيا نقيب الصيادلة بمحافظة الغربية، المواطنين من التعامل مع التطبيقات التي تروج لبيع الأدوية عبر النت، حتى لا يقعوا ضحايا لعمليات نصب واحتيال، على أيدي أشخاص منعدمي الضمير، كما حدث مع بعض الضحايا ممن لجأوا لأحد التطبيقات للحصول على دواء غير متوفر، وتعرضوا لعملية نصب، فضلاً عن أن الأدوية التي يتم الإعلان عنها تكون مضروبة وبأسعار غير واقعية خاصة أن أسعار الأدوية الأصلية مسعرة بأسعار جبرية ولا يمكن التلاعب فيها.

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وطالب الدكتور هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية، المواطنين بالتوجه للصيدلية مباشرة عند شراء وصرف الدواء وعدم التعامل مع أي كيانات مخالفة.

كما أن مثل هذه التطبيقات مخالفة لقانون مزاولة المهنة وتعد بابا خلفيا للتهرب الضريبي، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مثل هذه الكيانات غير القانونية، مع توجيه تحذيرات لكافة الصيدليات بعدم التعاون مع هذه التطبيقات.

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