بعد إثارة ليفربول الجدل.. محمد صلاح يظهر بقميص الموسم الجديد | شاهد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بقميص الريدز للموسم الجديد 2022-2022 .

محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد

محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد

وكان نادي ليفربول نشر أمس الخميس “عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي” الإعلان الدعائي للقميص الجديد، بدون وجود محمد صلاح.

وأثار غياب محمد صلاح عن الظهور في الإعلان الدعائي للقميص الجديد، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث ربط البعض غيابه بإمكانية رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصل النجم المصري وإدارة ليفربول إلى اتفاق لتجديد العقد حتى الآن.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الموسم المقبل 2022-2023، وترفض إدارة ليفربول شروط صلاح المالية لتجديد العقد، بسبب سقف الرواتب.

يذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول مؤخرا للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على فياريال الإسباني بخمسة أهداف مقابل هدفين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 28 مايو الجاري، على ملعب “دو فرانس” بالعاصمة الفرنسية “باريس”.

محمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد : حان وقت الانتقام

في سياق متصل، أكد محمد صلاح استعداده لمواجهة فريق ريال مدريد في نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا.

وقال محمد صلاح خلال تصريحات صحفية مساء أمس الخميس:" أنا استمتع بلعبة كرة القدم وأحاول مساعدة فريقي للفوز بالبطولات وهذا أهم شيء".

وبسؤاله عن مباراة ريال مدريد:" حان وقت الانتقام بعد الهزيمة في آخر مواجهة بيننا ، كان يوم حزين بالنسبة لنا".

وأضاف:" أمامنا اربعة بطولات ثلاث بطولات في أيدينا والرابعة الدورى الانجليزي لكن يجب تعثر مانشستر سيتي وأتوقع هذا ممكن علي الرغم من امتلاكهم مدرب رائع وسيحاولون الفوز في كل المباريات للتتويج بالبطولة".

