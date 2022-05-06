عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: لست مهاجما.. ولن نستسلم في صراعنا مع السيتي

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

رفض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وصفه بـ “المهاجم” مثلما تعتقد بعض الجماهير.

 

وقال محمد صلاح في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية:" أنا لست مهاجما مثلما يعتقد البعض أنا ألعب في مركز الجناح ولا ألعب في مركز 9  نهائيا، ديوجو جوتا كان مهاجمنا في لقاء نيوكاسل الأخير، وساديو ماني لعب في هذا المركز أيضا".

بعد إثارة ليفربول الجدل.. محمد صلاح يظهر بقميص الموسم الجديد | شاهد

محمد صلاح بعد حصده جائزة لاعب العام: شكرًا لكل الذين صوتوا لي.. شاهد

وأضاف محمد صلاح: "أحاول التركيز على مساعدة ليفربول للفوز بالمباريات، هذا هو الأهم بالنسبة لي".

وعن الصراع مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي أجاب صلاح: "مانشستر سيتي من أفضل فرق العالم، لقد فاز بلقب بالبريميرليج 5 مرات آخر 10 سنوات، ولديهم فرصة للفوز به الموسم الحالي، يتبقى 4 نقاط وهم متقدمون علينا بنقطة، علينا المنافسة حتى النهاية ولنرى ما سيحدث".

محمد صلاح يستعد  لمواجهة توتنهام

ويستعد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول لمواجهة توتنهام المقرر لها، غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

وكان ليفربول فاز على نيوكاسل بهدف دون رد في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي، أحرزه الغيني نابي كيتا.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 83 نقطة.

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي توتنهام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

ترشيحاتنا

دعوة لمقاطعة شراء الدواجن في تونس لارتفاع أسعارها

تسلسل زمني.. محمد فراج وبسنت شوقي من الخطوبة لعقد القران وحتى الزفاف

بسبب الغزو الروسي.. 25 مليون طن من شحنات الحبوب عالقة في أوكرانيا

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة إنشاء مزارع سمكية دون ترخيص

مغادرة الفريقين.. 4 قرارات واتفاق في الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ووفاق سطيف

البنك المركزي التونسي : انخفاض حاد لـ الدينار أمام الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل ليل جدة بـ"هتدلع" في آخر حفلات عيد الفطر |صور

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

فيديو

تفاصيل اتفاقية قطر القابضة وإيلون ماسك لشراء تويتر.. فيديو جراف

ضحايا وغرقى.. حوادث أسبوع العيد تدمي القلوب

لعبة الموت| تفاصيل سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر.. فيديو جراف

سمعت مهرجانات كتير.. أحمد صفوت يكشف سر نجاحه في مسلسل المشوار

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ