محمد صلاح: لست مهاجما.. ولن نستسلم في صراعنا مع السيتي

رفض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وصفه بـ “المهاجم” مثلما تعتقد بعض الجماهير.

وقال محمد صلاح في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية:" أنا لست مهاجما مثلما يعتقد البعض أنا ألعب في مركز الجناح ولا ألعب في مركز 9 نهائيا، ديوجو جوتا كان مهاجمنا في لقاء نيوكاسل الأخير، وساديو ماني لعب في هذا المركز أيضا".

وأضاف محمد صلاح: "أحاول التركيز على مساعدة ليفربول للفوز بالمباريات، هذا هو الأهم بالنسبة لي".

وعن الصراع مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي أجاب صلاح: "مانشستر سيتي من أفضل فرق العالم، لقد فاز بلقب بالبريميرليج 5 مرات آخر 10 سنوات، ولديهم فرصة للفوز به الموسم الحالي، يتبقى 4 نقاط وهم متقدمون علينا بنقطة، علينا المنافسة حتى النهاية ولنرى ما سيحدث".

محمد صلاح يستعد لمواجهة توتنهام

ويستعد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول لمواجهة توتنهام المقرر لها، غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول فاز على نيوكاسل بهدف دون رد في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي، أحرزه الغيني نابي كيتا.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 83 نقطة.