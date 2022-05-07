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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم السبت 7-5-2022

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم السبت

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 7 مايو 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم السبت

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم السبت فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.92 جنيه للشراء و4.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت فى بنك الأهلي المتحد نحو 4.93جنيه للشراء و 4.94جنيه للبيع.

 

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( مصر، الأهلى) نحو 4.92جنيه للشراء و 4.94جنيه للبيع .


وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت فى بنوك (المشرق،بلوم،HSBC، المصرف العربي الدولي) 4.91جنيه للشراء و 4.94 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( مصرف أبوظبي الإسلامي،التجارى الدولي CIB،فيصل الاسلامي) نحو 4.90 جنيه للشراء و 4.94جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم  فى بنوك ( الإسكندرية،الإمارات دبى الوطني،قناة السويس) 4.89جنيه للشراء و 4.94جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم  بنك كريدى اجريكول نحو 4.88جنيه للشراء و4.94جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنوك (التنمية الصناعية،قطر الوطني) نحو 4.86جنيه للشراء و4.94جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك  أبوظبي الأول نحو 4.84جنيه للشراء و 4.98جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك البركة نحو 4.80جنيه للشراء و 4.94جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت فى العربي الافريقي الدولي نحو 4.79جنيه للشراء و 4.95جنيه للبيع.
 

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنوك (الكويت الوطني،أبوظبي التجاري،العقارى المصري العربي) 4.79جنيه للشراء و 4.94جنيه للبيع

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 4.76جنيه للشراء و 4.94جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى المصرف المتحد نحو 4.75جنيه للشراء و 4.94جنيه للبيع.

الريال السعودى سعر الريال السعودى البنك المركزي Real Estate Finance اليوم السبت

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