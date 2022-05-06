التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

موقف مصر..

تتعرض منطقة وسط وشرق أسيا للعديد من الظواهر والتغيرات المناخية، حيث تعرضت العراق، الأربعاء الماضي، لعاصفة ترابية، غطى خلالها الغبار 6 محافظات، بينها العاصمة بغداد، بجانب محافظات الأنبار وكركوك والنجف وكربلاء وصلاح الدين، متسببة في تعرض ما يزيد عن 2000 شخص للاختناق.

عواصف العراق

7 عواصف في شهر

وتعد هذه العاصفة الترابية، هي الـ 7 خلال شهر واحد، لتدفع السلطات العراقية لإغلاق مطاري بغداد والنجف الدوليين، بسبب انعدام الرؤية، كما أنه في نوفمبر الماضي، حذر البنك الدولي من انخفاض بنسبة 20% من الموارد المائية للعراق بحلول 2050، وذلك بسبب التغيرات المناخية، كما ويعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، بسبب تزايد الجفاف وارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز 50 درجة مئوية في فصل الصيف.

وبالقرب من العراق وتحديدا في الهند، شهدت أعلى درجات الحرارة من 122 عاما، ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا ترصد ارتفاع درجات الحرارة مع بداية الموسم الصيفي إلى مستوى عال، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية تفيد بأن درجات الحرارة في الهند جنونية في بداية الموسم، وسجلت جميع المناطق درجات حرارة تجاوزت 42 درجة، ودرجة حرارة سطح الأرض 62 درجة مئوية، ولم تشهد الهند هذه الدرجات منذ 122 عاما.

وأشارت الهيئة إلى أنه بسبب هذا الارتفاع زاد الطلب على الطاقة وانخفض مخزون الفحم، مما جعل البلاد تعاني أسوأ حالة نقص في الكهرباء منذ أكثر من 6 سنوات، بجانب اشتعال الحرائق في الغابات ووصل عددها إلى 309 حرائق وفقا للتقارير الحكومة الهندية في 27 أبريل.

تأثير التغيرات المناخية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور ماهر عزيز، استشاري المناخ والخبير البيئي وعضو المجلس العالمي للطاقة، إن درجات الحرارة العالية، هي جزء من الطقس السائد منذ قرون، ولكن الجديد في الأمر أن التغيرات المناخية جعلت الأحداث الطبيعية، حادة جدا في تأثيراتها.

وأضاف عزيز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من قبل كانت تحدث مثل هذه الموجات الحرارية، ويتعامل معها الناس باعتيادية، ولكن أصبحت الآن أكثر حدة.

التغيرات المناخية

تأثير التغيرات المناخية على مصر

أوضح عضو المجلس العالمي للطاقة، أن تلك الموجة الحرارية سوف تصل مصر لأن الموجات القادمة من الشرق تصل لمصر، لكنها ستصل مخففة بعض الشيء وسترفع درجات الحرارة عن المعدلات السنوية، فإذا كانت درجات الحرارة في الهند 60 ستصل لمصر من 45 لـ 50، وهو أمر غير معتاد، حيث إن درجات الحرارة القصوى في مصر في هذا الوقت من كل عام هي 36.