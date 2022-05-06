توكلنا على الله.. محمد إمام يعلن موعد عرض فيلم "عمهم"

أعلن الفنان محمد امام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» عن موعد طرح فيلمه الجديد «عمهم» بدور العرض.



ونشر محمد إمام «البوستر» الدعائي للفيلم وعلق عليه قائلا: "توكلنا علي الله فيلم عمهم عيد الأضحى 2022 فى جميع السينمات ان شاء الله".



يذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر.



وكان آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.