في المهد.. إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بـ كفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، الجمعة، عن إزالة حالة تعدٍّ على أرض زراعية بالبناء المخالف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ برصد أية مخالفات وإزالتها فوراً وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين، وتوجيهات المحاسب ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس.



جاء ذلك بحضور قدري ناصر ، نائب المركز والمدينة، ومحمود فوزي، رئيس الوحدة القروية المحلية لقرية الجزيرة، وجرت إزالة تعدٍّ ببناء حجرة بالبلوك الأبيض والسقف بالخرسانة المسلحة بأبو خشبة التابعة للوحدة المحلية القروية، بالجزيرة الخضراء، وبحضور ياسر دياب، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية القروية بالجزيرة الخضراء.



وشدد المحاسب ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، وتكثيف المتابعة المستمرة لإزالة أي تعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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