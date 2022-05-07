ترتيب جدول الدوري .. الزمالك يتصدر والأهلي يتراجع وبيراميدز في المركز الثالث

أقيمت مساء أمس الجمعة مباراتين مؤجلتين من الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز وحقق فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي فوزا في ديربي القناة على نظيره فريق المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية.

فيما تغلب فريق بيراميدز على نظيره فريق سموحة بثنائية نظيفة على نظيره فريق سموحة فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب استاد الإسكندرية.

ترتيب جدول الدورى المصري

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قمة الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة جمعها من 17 مباراة وفي المركز الثاني حل فريق بيراميدز تحت قيادة اليوناني تاكيس جونياس برصيد 35 نقطة من 16مباراة.

بينما تراجع النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 14 مباراة فيما احتل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 17 مباراة فى المسابقة المحلية.

وفي المركز الخامس جاء فريق سموحة بقيادة عبدالحميد بسيوني برصيد 27 نقطة من أصل 17 مباراة شارك خلالها فى البطولة المحلية وجاء فى المركز السادس فريق البنك الأهلي بقيادة خالد جلال برصيد 23 من 16 جولة شارك بها.

وفى المركز السابع جاء فريق فاركو برصيد 23 نقطة من أصل 17 مباراة بينما حل ثامنا فريق طلائع الجيش برصيد 22 نقطة من أصل 17 مباراة وفى المركز التاسع جاء فريق انبي برصيد 22 نقطة من أصل 16 مباراة فيما حل فى المركز العاشر فريق غزل المحلة برصيد 20 نقطة من 17 مباراة.

واحتل المركز الحادي عشر فريق المصري البورسعيدى تحت قيادة التونسي معين الشعباني برصيد 19 نقطة من 16 مباراة وفى المركز الثاني عشر جاء فريق الاتحاد السكندري برصيد 19 نقطة من 17 مباراة وفى المركز الثالث عشر حل فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 18 نقطة من 17 مباراة فى المركز الرابع عشر جاء فريق الجونة برصيد 17 نقطة من 16 مباراة.

وتقلد فريق المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة من أصل 17 مباراة شارك خلالها وفى المركز السادس عشر حل فريق الإسماعيلي برصيد 14 نقطة من 17 مباراة.

وفى المركز السابع عشر وقبل الأخير حل فريق مصر المقاصة برصيد 10 نقاط من أصل 17 مباراة شارك خلالها فيما تذيل ترتيب جدول الدورى واحتل المركز الأخير فريق إيسترن كومباني بقيادة علاء عبدالعال برصيد 10 نقاط من أصل 16 مباراة شارك بها.







